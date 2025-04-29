القضاء يباشر التحقيق بالتسجيل الصوتي المنسوب لخميس الخنجر

أعلن ، اليوم الثلاثاء، مباشرة بإجراءات التحقيق بخصوص التسجيل الصوتي المنسوب لخميس الخنجر.

وذكر بيان للمجلس، انه "باشرت اجراءات التحقيق بخصوص قضية التسجيل الصوتي المنسوب إلى والذي يتضمن عبارات مخالفة للقانون ويذكر ان رئاسة الادعاء العام تلقت طلب من النائب والنائب امير عجلان لاتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص الموضوع".