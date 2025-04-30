المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قضية خور عبدالله

وقال المصدر في حديث لـ ، إن " عقدت جلستها اليوم ونظرت في الطعن المقدم من رئيسي الوزراء والجمهورية بخصوص اتفاقية ".وأضاف المصدر، أنه " المحكمة قررت بعد المداولة، تأجيل النظر في القضية الى وقت لاحق".وكانت قد قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية في 4 2023، لتحاول رئاستا الحكومة والجمهورية الطعن في الحكم، قبل أن يؤجل البت في الدعوى الى اليوم الأربعاء 30 نيسان 2025.واستندت المحكمة في حكمها إلى أن التصديق على الاتفاقية لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء ، كما تنص المادة 61 من الدستور العراقي.الا ان هذا القرار اثار استياءً واسعًا في الكويت، حيث اعتبرته الحكومة "ادعاءات تاريخية باطلة".وسلمت الكويت مذكرة احتجاج رسمية للسفير العراقي لديها، معربة عن رفضها القاطع للحكم ومطالبة بغداد باتخاذ خطوات لمعالجة تداعياته.ووصف وزير الخارجية ، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، الحكم بأنه يحتوي على "مغالطات تاريخية"، مؤكدًا أن بلاده تتوقع من اتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة" لمعالجة هذا الأمر.فيما أكدت الحكومة العراقية التزامها بالاتفاقيات الدولية وقرارات ذات الصلة، مشددة على أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية.الا انه مؤخرا، قدم كل من ورئيس الجمهورية طعنًا بقرار المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية.وجاء هذا الطعن في إطار سعي الحكومة العراقية للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الكويت وتجنب أي توترات قد تنجم عن هذا القرار القضائي.