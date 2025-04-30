الأعرجي والشيخ سامي المسعودي على طاولة واحدة لبحث جملة ملفات

والمكتب الإعلامي لمستشار ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "التقى، اليوم الاربعاء، رئيس ، الشيخ ".وبحث مع الشيخ – بحسب البيان - الملفات والقضايا المشتركة، وكذلك سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وهيئة والعمرة، إلى جانب التأكيد على ضرورة مواصلة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، وبما يخدم جميع الشرائح، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.