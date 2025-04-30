العراق يحذر من حرب كارثية

ونقلت سكاي نيوز عن حسين قوله ان "العلاقة الأميركية العراقية تستند إلى عدة أمور منها اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ويوجد مواقف مشتركة خاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب الداعشي"، مشيرا الى ان "هناك حوارا استراتيجيا بين والولايات المتحدة".واضاف ان "هناك جولة محادثات جديدة ستعقد قريبا"، موضحا أن "العلاقة مع اختلفت مع اختفاء تهديد تنظيم ، لكن التنظيم يعمل على العودة والحصول على أسلحة من جديد، ويحاول التخطيط لشن هجمات لا سيما على السجون التي تديرها قوات الديمقراطية في سوريا في ظل وجود عدد من أعضاء التنظيم فيها".واكد ان "هناك نقاشا بشأن وضع الفصائل في العراق لجعلها حالة داخل الدولة وإبعاد نار الحرب عن العراق"، محذرا من "وقوع حرب إقليمية بالمنطقة تكون تداعياتها كارثية".وحول العلاقات الإقليمية قال الوزير إن "هناك مباحثات مستمرة مع الجانب السوري وتنسيق بين دول جوار سوريا بصبغة أمنية"، مشيرا إلى أن "الاستقرار في سوريا مهم للعراق".وأضاف "أكدنا على ضرورة تأسيس مع سوريا لتبادل المعلومات حول داعش".وفيما يتعلق بإيران، أكد أن " تدرس الوضع الإقليمي والعلاقة بين وطهران وتدعم المفاوضات بين الجانبين، لأن البديل خطر على المنطقة، لا سيما إذا وصلت الأمور إلى مستوى الحرب".