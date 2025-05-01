نائب: رئيس الجمهورية انتهك الدستور بإصداره مرسوما باستحداث حلبجة محافظة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
04:00 AM
الى
05:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الفاتيكان يتحدث عن عملية اختيار البابا الجديد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-524639-638816852923029308.jpg
نائب: رئيس الجمهورية انتهك الدستور بإصداره مرسوما باستحداث حلبجة محافظة
سياسة
2025-05-01 | 04:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,515 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
اعتبر النائب
أمير المعموري
، ان رئيس الجمهورية
عبد اللطيف جمال رشيد
انتهك الدستور بمصادقته وإصداره مرسوما باستحداث
حلبجة
محافظة قبل أن يتم نشر القانون في
الجريدة الرسمية
، فيما أعلن رفع دعوى قضائية على رشيد.
وقال المعموري في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وزارة العدل دائرة
الوقائع العراقية
زودتنا بكتاب يثبت عدم ورود قانون استحداث محافظة
حلبجة
من رئاسة الجمهورية ولم ينشر لغاية الآن، أذن كيف أصدر رئيس الجمهورية مرسوم جمهوري، لذلك اتخذنا الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته أمام المحاكم المختصة لانتهاكه وتعطيله أحكام الدستور والقانون".
وأضاف، أن "رئيس الجمهورية، قام بانتهاك الدستور من خلال إصدار
المرسوم
الجمهوري المرقم (19) الصادر عن رئيس الجمهورية في 29/نيسان/2025، المتضمن استحداث محافظة باسم محافظة (حلبجة) في إقليم
كردستان العراق
قبل أن يتم نشر القانون المذكور في
الجريدة الرسمية
(جريدة الوقائع العراقية)، مخالفاً بذلك نص المادة (4) من قانون استحداث محافظة حلبجة".
وأضاف، أنه "تم تأكيد ذلك من قبل دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل بموجب كتابها بالعدد (14/1/1/521) في (30/4/2025)، بعدم ورود قانون استحداث محافظة (حلبجة) في
إقليم كردستان
العراق
من رئاسة الجمهورية إلى دائرة الوقائع العراقية لغرض نشره في الجريدة الرسمية".
وأشار إلى، أنَّ "ما قام به رئيس الجمهورية الذي يُعدُّ رمزاً للدولة وحامياً للدستور، انتهاك جسيماً للدستور، من خلال مخالفته الصريحة والواضحة، لنص المادة (50) من الدستور، الذي أوجب عليه أداء مهامه ومسؤولياته بتفان وإخلاص، والالتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد. وكذلك نص المادة (129) من الدستور، الذي أوجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نشرها".
وتابع: "نحن اليوم أمام سابقة خطيرة هو العمل بالقوانين قبل ان تُستكمل إجراءات تشريعها وعلم الكافة بها، وهذا يقودنا إلى الاستفهام عن قيام رئيس الجمهورية بتنفيذ هذا القانون قبل أن يستكمل إجراءات تشريعه وفق للدستور والقانون ويُعدّ هذا انتهاك وتعطيل أحكام الدستور والقانون، يُرتب عليه المسؤولية الشخصية، لأن لا يمكن أن يكون المنصب الوظيفي من أصغر موظف أو مكلف بخدمة عامة إلى أعلى منصب في
الدولة العراقية
ومنها منصب رئيس الجمهورية واقياً لمن يخالف الدستور والقانون".
ولفت إلى، أنه "كان الأولى برئيس الجمهورية وبحسب المهام الجسام المناطة به وباعتباره
الساهر
على ضمان الالتزام بالدستور، ولديه عدد كبير من المستشارين والخبراء أن يقوم بالاستشارة بشأن الموضوع، وان يعمل جاهداً على اتخذ الإجراءات والتدقيقات اللازمة بشأن القانون قبل إصدار المرسوم الجمهوري".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
رئيس الجمهورية يصادق على قانون استحداث محافظة حلبجة
04:56 | 2025-04-29
نائب يحدد خروقات "حنث" اليمين من قبل رئيس الجمهورية
15:52 | 2025-02-09
نائب توجه سؤالا لرئيس الجمهورية يخص رواتب الإقليم
16:20 | 2025-02-09
استحداث محافظة حلبجة وقانون التربية.. تفاصيل جلسة مجلس النواب غداً
02:56 | 2025-04-13
رئيس الجمهورية
دعوى قضائية
مرسوم استحداث محافظة حلبجة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اتحاد الكرة يعلنها رسميا: نتفاوض مع هذا المدرب لقيادة أسود الرافدين
رياضة
28.07%
13:01 | 2025-04-29
اتحاد الكرة يعلنها رسميا: نتفاوض مع هذا المدرب لقيادة أسود الرافدين
13:01 | 2025-04-29
شاركت في "باب الحارة".. من هي سمر عبد العزيز التي توفيت اليوم؟
فن وثقافة
25.53%
13:30 | 2025-04-30
شاركت في "باب الحارة".. من هي سمر عبد العزيز التي توفيت اليوم؟
13:30 | 2025-04-30
يونس محمود يحسم جدل التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني القادم
رياضة
23.95%
05:46 | 2025-04-30
يونس محمود يحسم جدل التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني القادم
05:46 | 2025-04-30
بعد ارتفاعه مجدداً.. سعر الدولار في بغداد
اقتصاد
22.45%
09:17 | 2025-04-29
بعد ارتفاعه مجدداً.. سعر الدولار في بغداد
09:17 | 2025-04-29
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-01
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-01
مايك السومرية
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
مايك السومرية
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-30
العراق في دقيقة
30-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-30
العراق في دقيقة
30-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-30
Live Talk
الرجل لا يتزوج المرأة التي يحبها! - الحلقة ١٩ | 2025
12:30 | 2025-04-30
Live Talk
الرجل لا يتزوج المرأة التي يحبها! - الحلقة ١٩ | 2025
12:30 | 2025-04-30
استديو Noon
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
استديو Noon
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
طل الصباح
الأبراج - مقولة عجبتني 30-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-30
طل الصباح
الأبراج - مقولة عجبتني 30-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-30
52 دقيقة
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
52 دقيقة
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
جات بالليل
تكسير الأغاني 29-4-202 | 2025
13:00 | 2025-04-29
جات بالليل
تكسير الأغاني 29-4-202 | 2025
13:00 | 2025-04-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-01
ناس وناس
سوق الرمادي الانبار - الحلقة ٢٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-01
مايك السومرية
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
مايك السومرية
كادي القيسي - الحلقة ٤ | season 1
15:10 | 2025-04-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-30
العراق في دقيقة
30-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-30
العراق في دقيقة
30-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-30
Live Talk
الرجل لا يتزوج المرأة التي يحبها! - الحلقة ١٩ | 2025
12:30 | 2025-04-30
Live Talk
الرجل لا يتزوج المرأة التي يحبها! - الحلقة ١٩ | 2025
12:30 | 2025-04-30
استديو Noon
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
استديو Noon
موضوع المبدأ 30-4-2025 | 2025
07:00 | 2025-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف البرنامج أحمد العبادي 30-4-2025 | 2025
02:30 | 2025-04-30
طل الصباح
الأبراج - مقولة عجبتني 30-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-30
طل الصباح
الأبراج - مقولة عجبتني 30-4-2025 | 2025
00:30 | 2025-04-30
52 دقيقة
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
52 دقيقة
ذهب أسود ومعادن نادرة، لكن شبح الفقر ما يزال يحاصر العراق - حلقة ٣ | الموسم 7
15:10 | 2025-04-29
جات بالليل
تكسير الأغاني 29-4-202 | 2025
13:00 | 2025-04-29
جات بالليل
تكسير الأغاني 29-4-202 | 2025
13:00 | 2025-04-29
اخترنا لك
بقروض وأراض.. السوداني يعلن مساواة العمال المضمونين بالقطاع الخاص مع الموظفين
05:27 | 2025-05-01
تحالفات الإطار التنسيقي: تشكيل جديد بعد انسحاب كتلة بدر
03:00 | 2025-05-01
السوداني يستقبل المشهداني والجنابي.. مباحثات تخص القمة العربية والانتخابات التشريعية
12:01 | 2025-04-30
العراق يحذر من حرب كارثية
09:47 | 2025-04-30
محافظة حلبجة تفتح أبواب تعديل قانون الانتخابات
07:57 | 2025-04-30
وزيرا العمل والداخلية يتفقان على مرحلة جديدة من مبادرة "التخريج"
07:48 | 2025-04-30
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.