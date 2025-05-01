السوداني يعزي السيد الصدر بذكرى استشهاد والده: كان ثائرا ومصلحا

وقال في بيان، لم يكن السيد مرجعاً دينياً فحسب بل كان ثائراً سياسياً ومُصلحاً اجتماعياً اتجه بخطابه للعراقيين كافة".وأضاف "واجه مخططات الطغيان التي سعت الى تمزيق وحدة العراقيين وتسلطت على رقابهم ومقدراتهم".أدناه نص بيان السوداني..