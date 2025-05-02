بعد انتهاء القمة.. العراق وسوريا قد يصدران اعلانا مهما

وقالت مصادر امنية وحكومية عراقية، إن " سيفتح منفذ القائم مع أمام حركة المسافرين، في الفترة الأولى، وستكون الأولوية للمواطنين السوريين الموجودين في العراق والراغبين بالعودة إلى بلادهم، وكذلك بالنسبة للأسر التي فيها أزواج أو زوجات من كلا البلدين"، بحسبما نقلت صحيفة العربي الجديد.وأشارت الى أنّ "المرحلة الثانية ستكون فيها الأولوية للبضائع والتبادل التجاري الضروري، ولا سيما أنّ الإغلاق تسبب بخسارة تجار عراقيين ونقص في بعض المنتجات التي كان يستوردها العراقيون من سوريا".وأضافت المصادر أنّ "الحكومتين العراقية والسورية تجدان أنّ الوقت صار مناسباً لاستئناف عمل معبر القائم، وزيادة المراقبة الأمنية منعاً لاستغلال المعبر لغايات قد تفكّر فيها بعض العصابات"، وأكدت أنّ "العراق سيعلن استئناف عمل المعبر في الفترة المقبلة، بعد انتهاء مؤتمر الذي سيعقد في الشهر الجاري".من جانبه، قال ضابط عراقي يعمل في إنّ "أكبر المشكلات التي واجهتنا خلال الأشهر الماضية هي تمشيط الحدود، فقد كان من الصعب الوصول إلى بعض النقاط التي كانت تسيطر عليها الجماعات المسلحة بالإضافة إلى جيش النظام السوري السابق، وخلال هذه الفترة، ظهرت لدينا أنفاق عديدة كانت تستخدم لتهريب السلاح والمخدرات".وبين أن "العراق هو من اكتشف هذه الانفاق ثم ابلغ الجانب السوري لردمها".وسبق أن أعلنت قوى الأمن العام في ، في بيان، العثور على نفق يربط العراق بسورية في منطقة البوكمال الحدودية، شرقي محافظة ، شرقي سوريا، ويربط النفق مقرّاً سابقاً لبعض الفصائل ويصل طوله إلى 500 متر داخل الأراضي السورية، وفق بيان الأمن العام.