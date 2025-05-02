العراق يبدي موقفاً من قصف إسرائيلي لمحيط القصر الرئاسي السوري

وأكدت الوزارة في بيان ورد لـ ، "رفضها القاطع لكافة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تنتهك سيادة الجمهورية العربية السورية وتهدد أمنها واستقرارها".وجددت الخارجية، "تأكيدها على ضرورة احترام القانون الدولي وسلامة الأراضي السورية، داعيةً إلى تحمّل مسؤولياته في وضع حد لهذه التصرفات العدوانية التي تسهم في زعزعة استقرار المنطقة".