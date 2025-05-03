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يدفع للانتحار والقتل واستخدمه داعش.. ايران متخوفة من "مخدّر" بدأ يُنتج في العراق
سياسة
2025-05-03 | 06:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,939 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
يحذر محللون وباحثون إيرانيون في مجال الإدمان، من إمكانية تسرب "الكبتاغون" من
العراق
الى
ايران
، وذلك نتيجة لرخص ثمنه مقارنة بالافيون، فيما يؤكدون ان الكبتاغون بدأ يصنع في العراق بعد ان كان يتم تصنيعه في
سوريا
، في معلومة تكررت في الأوساط العراقية حيث تؤكدها مصادر برلمانية بينما تنفيها
وزارة الداخلية
.
وقال الباحث في مجال الإدمان الإيراني سعيد صفتيان، في تصريح نقلته وسائل اعلام إيرانية، انه "في الأسابيع الأخيرة، تم اكتشاف مخبأ كبير لحبوب تسمى "الكبتاجون" في
العراق
، إذا دخل هذا المنشط إلى السوق الإيرانية، بسبب تقلبات سعر الدولار وارتفاع سعر الأفيون، فإن المستهلكين سيتجهون إلى استخدام هذا المنشط كبديل للأفيون".
وأضاف ان "الكبتاجون كان يستخدم في السابق من قبل الجماعات الإرهابية مثل
داعش
لتعزيز قدرات جنودها، مثل خلق ثقة زائفة بالنفس، والشعور بالقوة، وزيادة طاقة الشخص، ولكن للأسف لم يعد الإرهابيون وعناصر داعش هم المستهلكين الوحيدين".
وبين أن "المنشط الكبتاجون خطير للغاية، ولم تكن أي مادة نفسية مؤثرة على العقل خطيرة مثل هذا المنشط؛ هذه المادة المنشطة يتم إنتاجها في
سوريا
منذ زمن طويل، ويجري إنتاجها الآن في العراق، وتشير الاكتشافات الأخيرة في العراق إلى أن وضع إنتاجها واستهلاكها خطير للغاية".
وأوضح أن "نظراً للحدود المشتركة التي تربطنا بالعراق، فإذا دخل هذا المنشط إلى السوق الإيرانية، بسبب تقلبات سعر الدولار وارتفاع سعر الأفيون، سيتجه المستهلكون إلى استخدام هذا المنشط كبديل للأفيون وغيره، ونتيجة لذلك، سيصبح الإقلاع عن الإدمان وعلاج المرضى أكثر صعوبة بكثير مما كان عليه في الماضي، مما يخلق وضعاً خطيراً".
ويؤكد أن "الكبتاجون هو نفس الحبوب المؤثرة عقلياً والمنشطة التي يتناولها إرهابيو داعش قبل قطع رأس شخص ما، حيث يؤدي تناول هذا المنبه إلى إزالة الخوف ومشاعر الشفقة والرحمة من الإنسان، ويسبب الهلوسة والغضب الذي لا يمكن السيطرة عليه؛ ويحرم المستخدم من الشعور بالحزن والأسى، وعند ظهور هذا الشعور تزداد احتمالية أن يقوم مستخدم الكبتاجون بارتكاب جرائم خطيرة".
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