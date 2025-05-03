السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية مخدومة للملاكات الطبية والصحية

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تثميناً لجهود الملاكات الطبية والصحّية أثناء جائحة ، حصلت موافقة رئيس على تخصيص اراضٍ سكنية مخدومة لهذه الشريحة في والمحافظات، وذلك بناءً على قرار للصحة والسلامة الوطنية (34 لسنة 2020)، الذي تضمنت الفقرة الأولى منه توجيه الجهات ذات العلاقة بمنح الملاكات العاملة في ، الذين لديهم تماسّ مباشر مع المصابين بفيروس كورونا حصراً، قطع أراضٍ سكنية مخدومة.وبموجب هذه الموافقة، جرى التأكيد على في إعداد قوائم موحدة لدوائر في بغداد والمحافظات كافة للمشمولين بقرار مجلس الوزراء (31 لسنة 2020) بعد أن يتم فرز اسماء المستفيدين سابقاً، بحسب البيان.كما جرى توجيه في والإسكان والبلديات والأشغال العامة – وفقا للبيان - بالطلب من مديريات بلديات المحافظات تزويدها بقوائم أسماء الذين تم تسلميهم قطع أراض سكنية، وكذلك توجيه بلديات المحافظات في إيلاء موضوع توزيع الأراضي السكنية المخدومة للملاكات الطبية والصحية المشمولة بقرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً، الأهمية البالغة في التنفيذ.