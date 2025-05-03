"ابحثوا عن بضاعة أخرى" ..الفتلاوي: ترويج شائعات عدم تأمين الرواتب دعاية انتخابية مبكرة

وقالت الفتلاوي في تدوينة على منصة (X) وتابعتها ، ان "على تُجّار الشعارات البحث عن بضاعةٍ أخرى، حيث ان محاولة ترويج شائعات حول عدم تأمين الرواتب تمثل دعاية انتخابية مبكرة لا تستند إلى الواقع".وأضافت ان "الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب ولم عجز في هذا الجانب"، لافتة الى ان "استمرار مشاريع الإعمار وتعزيز موقع الإقليمي هي خطوات ملموسة تُحسب للحكومة وتُزعج من اعتادوا المتاجرة بالشعارات بدل تقديم الحلول".