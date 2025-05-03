الصيهود: أهم ما تحقق في هذه المرحلة هو ابعاد العراق عن الصراعات

وقال الصيهود، في مؤتمر حضرته ، إن "تجمع الاجيال انطلق من فكرة بناء جيل جديد في ويؤمن في الوطن الواحد الموحد، وقد تمكنا من خوض الانتخابات المحلية واثبتنا صوتنا في العديد من المحافظات ولم يكن دور التجمع محصور في الانتخابات فقط بل شاركنا في قضايا مصيرية وكنا جزءًا من الحل في المشكلات السياسية".وأضاف "ما يواجه البلد من تحديات اقتصادية وسياسية مصيرية تتطلب دعم الحكومة والدولة في مشروعها الوطني ودعم سلطة القضاء العراقي وهي جزء من مهامنا ونسعى للوصول الى برلمان فاعل وقوي، ومن هنا نعلن دخول الانتخابات القادمة بكل قوة ودعم مشروع الوطن".وتابع: "نلتقي اليوم على كلمة واحدة دعماً لبلدنا العزيز لتحسين الظروف الحياتية والخدمية والمعاشية وان ما تحقق في هذه المرحلة هو ابعاد البلاد من الصراعات والتحديات الكبيرة وهذه تعتبر فرصة كبيرة للتغيير".وأتم الصيهود، بالقول: "نجدد التزامنا بالثوابت الوطنية وسيكون تجمع اجيال واقفاً مع العراق وشعبه".