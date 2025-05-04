تمديد فترة تسجيل التحالفات لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 14 أيار

وذكرت المتحدثة باسم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان قرر تمديد فترة تسجيل التحالفات لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم 14 من شهر مايو/ أيار الجاري 2025.صوّت مؤخراً، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.