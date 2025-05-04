الأعرجي يشدد على ضرورة دعم جهود الأجهزة الأمنية في مهامها لحفظ أمن

وقال في بيان ورد لـ ، إن " ، ، استقبل بمكتبه اليوم الأحد، رئيس الآغا، بحضور النائب الأول لرئيس الجبهة ، مختار ، والنائب الثاني لرئيس الجبهة، بيرقدار".وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول استعراض آخر مستجدات الأوضاع على مستوى الداخل العراقي، وكذلك الأوضاع في المنطقة بشكل عام، إلى جانب بحث جملة من الملفات والقضايا المتعلقة بتعزيز التماسك المجتمعي ودعم الخطاب الوطني وحقوق الإنسان".وأكد ، على "أهمية تضافر جهود جميع القوى السياسية العراقية، لترسيخ دعائم استقرار البلد ووحدة شعبه"، مشددا على "ضرورة دعم جهود في مهامها لحفظ أمن الوطن والمواطن".