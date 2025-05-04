قبيلة بني مالك في كربلاء المقدسة يعلنون دعمهم المطلق لياسر المالكي

وقدم شكره وتقديره لأبناء عمومته والعشائر كافة على دعمها ومساندتها المستمرة لدولة القانون، مؤكداً انه سيعمل على إكمال مسيرة البناء والخدمات واقرار القوانين التي تخدم المجتمع، بحسب بيان ورد للسومرية نيوز.وصوّت مؤخراً، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.