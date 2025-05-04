هيئة الإعلام تقرر منع الظهور الإعلامي لسلام عادل لمدة ثلاثة اشهر (وثيقة)

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، "استنادا الى الصلاحيات الخاصة بتنظيم قطاعات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بموجب الأمر (65) لسنة 2004، ونظرا لطرح السيد المدعو (سلام عادل فليح) مضامين إعلامية تخالف لائحة قواعد البث الإعلامي، عبر أحاديثه ومشاركاته تقرر منعه من الظهور الإعلامي لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا الكتاب".وأضافت ان "المؤسسات الإعلامية ستتحمل كافة التبعات القانونية في حال مخالفتها لهذا القرار".