قائد "الجندرما التركية" لوزير الداخلية: استفدنا من الخبرة العالية للضباط العراقيين

وقال للشمري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " ، التقى اليوم الاثنين، في مكتبه قائد الجندرما التركية والوفد المرافق له".وأضاف انه "في بداية اللقاء رحب الوزير بضيوفه وبحث معهم تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين خاصة في مجال التدريب المشترك وبناء القدرات وتطوير الإمكانيات وتبادل المعلمين والخبرات".وبحسب البيان، أكد قائد القوات الخاصة الجندرما التركية "المضي قدماً في العمل المشترك مع العراقية من خلال وضع الخطط الخاصة بالتدريب"، مشيراً إلى أن الضباط العراقيين لديهم الخبرة العالية، وقد استفاد الجانب التركي من هذه الخبرة، مشيراً الى أن أمن وتركيا واحد.واكد البيان انه "جرى خلال هذا اللقاء مناقشة أطر التعاون الأمني الثنائي بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين".