وزير المالية اللبناني يكشف للسومرية ملفات زيارته لبغداد

وقال الجابر في حديث لـ ، إن "طبيعة الزيارة الى تأتي لتعزيز أواصر المحبة وعمق العلاقات التأريخية بين والعراق"، مبينا أن "الزيارة ستشمل بحث قضايا مهمة منها التبادل التجاري بين البلدين وملف الطاقة فيما يخص تجهيز النفط بالإضافة الى القضايا السياسية التي تهم الجانبين والمنطقة خصوصاً بعد الأحداث الساخنة التي مرت بها بعض البلدان العربية".الجابر في ختام تصريحه أكد قائلاً: "لم ولن ننسى الاخ والجار الذي وقف معنا في أزمتنا وهو الذي كان البلد الوحيد الذين كان ولازال داعماً وشريكاً أساسياً للبنان".