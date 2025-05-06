‏رئيس الوزراء يبحث مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة

وقال ‏ لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "‏رئيس أجرى، اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع ولي عهد ، الأمير ".واضاف انه "جرى، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات، بما يحقق الأهداف المشتركة، ويعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين"، مشيرا الى ان "الاتصال تناول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأهمية التنسيق في القضايا الأساسية، ولاسيما ما يتعلق بالوضع الإنساني في غزة، مع التأكيد على العمل المستمر من أجل إنهاء كل المسببات التي تؤثر على استقرار وأمن المنطقة".