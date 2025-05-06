وزير الداخلية: كلية الشرطة مستعدة لاستقبال الطلبة القطريين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الشمري، التقى في مكتبه اليوم، وفدا رفيع المستوى من القطرية بحضور السفير لدى ".وأضافت الوزارة، أن "الوزير بحث معهم جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها تبادل الخبرات الأمنية، فضلاً عن ، خاصة أن هذه الآفة يجب أن يشترك في مكافحتها جميع الدول، كونها تهدد العديد من المجتمعات".وتابعت الوزارة، أن "الجانبين بحثا التعاون في مجال الطلبة الدارسين لدى ، في حين أكد الوزير استعداد وزارة الداخلية العراقية لاستقبال الطلبة القطريين في العراقية".