قبيل الانتخابات.. العراق يتلقى دعوة دولية لحظر الاستغلال السياسي للأديان

وأرجعت الرسالة، سبب الدعوة إلى "كون المبادرة التي انطلقت قبل خمسة أعوام، ذات هوية عراقية، لأن مؤسسها هو الكاتب العراقي البريطاني سلام ، وقد أصبحت اليوم على الأجندة الدولية لأنها تقدم معالجة بسيطة وشاملة لجذور أسباب الصراعات الدينية، من خلال معاهدة دولية تستند إلى قيم العدالة الأساسية في حظر كل أشكال استخدام الأديان في انتهاك حقوق الآخرين، وهو ما جعلها موضع ترحيب عالمي متسارع، لكونها تنسجم مع سياسات جميع الدول المسؤولة والمعتدلة في العالم".وأشارت إلى أن "هذه المبادرة تنطلق من أقصى احترام لجميع الأديان، ومن جوهر قيمنا الدينية والثقافية. وهي تراعي كل ذلك بعناية فائقة وتترجمه إلى معايير دولية واضحة وبسيطة لحظر الاستغلال السياسي لقدسية الأديان. وهي تنسجم تماماً مع الدستور العراقي ومع سياسات جميع الدول المسؤولة والمعتدلة في العالم".وثمنت، دور العراقي "الحاسم في وضع على مسار الاستقرار والازدهار وفي تخفيف حدة الأزمات والصراعات في المنطقة".وأتمت، "أما توقيت هذه الرسالة فهو مثالي على أعتاب انتخابات مصيرية، لأن حظر الاستغلال السياسي للأديان هو ما يصبو إليه".