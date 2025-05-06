البرلمان يقرر إنهاء فصله التشريعي بدءاً من الجمعة

قرر ، الثلاثاء، إنهاء فصله التشريعي بدءاً من يوم الجمعة المقبل.

وقال المجلس في بيان، "استنادا الى المادة (57) من دستور جمهورية - والمادة (22) من النظام الداخلي لمجلس النواب قررت رئاسة المجلس انهاء الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الرابعة - الدورة الانتخابية الخامسة". وأضاف البيان "وذلك يوم الجمعة الموافق 9/ 5 / 2025".