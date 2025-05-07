القضاء يستقدم الخنجر بقضية التسريب الصوتي

وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، ان " استقدمت الخنجر وادلى باقواله بخصوص قضية التسريب".وكانت الثالثة قد أعلنت قبل أسبوع، المباشرة باجراءات التحقيق بخصوص التسجيل الصوتي المنسوب للخنجر بسبب عبارات "مخالفة للقانون" تضمنها التسريب.ورفع عدد من النواب دعاوى قضائية لدى الادعاء العام ضد الخنجر بقضية التسريب الصوتي الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن بحسب الصوت المسرب "تهجما على النظام السياسي وشريحة من الشعب"، فيما نفى الخنجر بدوره التسريب ووصفه بـ"المفبرك".