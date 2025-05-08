السوداني يطير الى انقرة

وقال للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس يتوجّه إلى العاصمة التركية ، في زيارة رسمية، للمشاركة في اجتماعات التركي للتعاون الستراتيجي".ومن المؤمل ان يصل الى انقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد مباحثات رسمية مع الرئيس التركي في المجمع الرئاسي، حيث ستتضمن المباحثات مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية بالإضافة الى عقد اجتماع رفيع المستوى، والتوقيع على عدة وثائق لتعزيز التعاون بمختلف المجالات.