نجلا الشيخ محمد الكسنزان ينضمان لحزب زياد الجنابي ويعلنان خوض الانتخابات البرلمانية القادمة

وجاء الإعلان خلال بيان مصوّر حصلت عليه ، أكدا فيه دعمهما الكامل للمشروع الوطني بقيادة والتزامهما بالعمل ضمن حزب التشريع الوطني وكتلة المبادرة لتحقيق الأهداف الوطنية في الإصلاح وبناء الدولة.واعتبر مراقبون أن انضمام الشيخين جنيد وعبد الكريم يشكل إضافة مهمة لحزب التشريع الوطني، لما يتمتعان به من ثقل اجتماعي وديني داخل الطريقة الكسنزانية وخارجها وقدرتهما على تحشيد القواعد الشعبية في عدة محافظات.وأكد الشيخان في بيانهما أن هذه الخطوة تأتي دعماً لمسار سياسي يعبر عن تطلعات العراقيين نحو التغيير، الإصلاح، والاستقرار.