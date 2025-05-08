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السوداني وأردوغان يؤكدان على مساعدة الشعب السوري "في أزمته"

سياسة

2025-05-08 | 10:54
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السوداني وأردوغان يؤكدان على مساعدة الشعب السوري &quot;في أزمته&quot;
636 شوهد

السومرية نيوز - سياسة
بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، جملة ملفات مشتركة، فيما أكدا على "مساعدة الشعب السوري في أزمته".

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "السوداني وأردوغان عقدا اليوم، اجتماعاً ثنائياً في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة التركية أنقرة".
وأضاف أن "الاجتماع شهد التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل المضي في تنفيذ الاتفاقات التي سبق أن جرى توقيعها بين الجانبين في نيسان 2024، كما جرى التأكيد المتبادل على استكمال الجهود النوعية المشتركة لتعزيز التعاون".
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "حرص الجانبين على تنفيذ مُخرجات اتفاقات الإطار الستراتيجي للتعاون المشترك، بما يرفع قدرة البلدين على مواجهة التحديات المشتركة"، مبيناً أن "العراق يثمن التعاون البناء المشترك، ومخرجات الآلية الأمنية الرفيعة المستوى، والحوار الصريح والشفاف الذي يتناول مختلف الجوانب الأمنية التي تهمّ البلدين، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، والاتّجار بالبشر، وتجارة المخدرات".
وتطرق إلى "مشروع طريق التنمية، وإسهاماته على المستوى الدولي والإقليمي في تعزيز التكامل الاقتصادي، ورفع مستوى التبادل بين العراق وتركيا، وخلق فرص واسعة ومتعددة للتنمية، والمناطق الصناعية والزراعية، والتعاون بين القطاع الخاص في كل من العراق وتركيا، إضافة إلى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والمجالات الثقافية وسائر مجالات التعاون".
وشهد اللقاء، وفق البيان، "البحث في أبرز الأحداث في المنطقة وتطوراتها، حيث جرت إدانة استمرار العدوان الذي تشهده غزّة، وعلى تطابق المواقف بين العراق وتركيا في هذا الصدد، فضلاً عن تأكيد أهمية السماح بدخول المساعدات الإنسانية وانسحاب الاحتلال بشكل كامل".
وفي الشأن السوري، لفت البيان إلى أنه "جرى التأكيد المشترك على دعم الاستقرار والانتقال السياسي فيها، ومساعدة الشعب السوري في أزمته، وضرورة تعزيز السيادة، ورفض استغلال الظروف الحالية للتدخل في الشأن الداخلي، وضرورة حماية التعدد والتنوع في مكونات المجتمع السوري".

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