اردوغان: نرحب بدور العراق في استقرار المنطقة وهذا بفضل الرؤية الحكيمة للسوداني

وقال اردوغان في مؤتمر صحفي المشترك مع ، وتابعته ، أنه "سنواصل تعزيز التعاون مع ، وأكدنا عزمنا على مواصلة مكافحة الإرهاب"، مشيرا الى ان "18 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع خلال العام الماضي، ونأمل توسيع التعاون مع العراق بشأن قطاع الكهرباء".ورحب اردوغان "بدور العراق في استقرار المنطقة وهذا بفضل حكمة "، داعياً جميع الدول إلى المشاركة في البنية التحتية لطريق التنمية".وأضاف، أن "العراق يتعامل مع على نحو يسهم في استقرار المنطقة، وانتهاكات (إسرائيل) تحول المنطقة إلى بركة دماء خاصة في غزة".وعبر الرئيس التركي، عن "شكره لرئيس الوزراء محمد على زيارته، فيما وجه تحياته إلى الشعب العراقي".