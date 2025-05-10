السوداني يوجه بإطلاق جائزة باسم العلامة الراحل أحمد سوسة

واطلع ، على مقتنيات المتحف التي تخص عدداً من وثائق منذ تأسيسها، وبالتحديد مشاريع الري في ضمن مجلس الإعمار العراقي في خمسينيات الماضي، حيث كان العلامة سوسة يشغل منصب معاون مدير المشاريع في المجلس، كما اطلع على سيرة العلامة ودراسته ورحلاته وكتبه وأبحاثه ومخطوطاته المهمة التي تعكس مدى تفانيه وعمله الدؤوب لخدمة بلده، بحسب بيان لمكتبه.ووجه رئيس بعقد مؤتمر عن العلامة أحمد سوسة وإطلاق باسمه، كما وجه بتسيير رحلات للمدارس الابتدائية والمتوسطة لزيارة هذا المتحف، والاطلاع على تاريخ ومنجزات الرموز العراقية التي خدمت البلد.وثمن السوداني، جهود سارة الصراف حفيدة العلامة أحمد سوسة وحفاظها على تراث جدها، وإصرارها على تأهيل المتحف وتحويله إلى مركز للدراسات والبحوث، كما أشاد بجهود الجهات الداعمة لإنشاء هذا المتحف وهي كل من رابطة المصارف العراقية وشركة إيرثلنك، وفقا للبيان.