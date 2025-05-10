السوداني يؤكد ضرورة توفير الدعم الكامل لأطباء الأسنان

وذكر للسوداني في بيان ورد لـ ، أن الاخير "استقبل نقيب أطباء الأسنان اركان مسلم، واستعرض اللقاء واقع القطاع الصحي وسبل دعمه وتطويره بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين ولاسيما من خلال قرارات الحكومة لتحسين المنظومة الصحية، التي اتخذتها في ضوء استضافة نقيب أطباء الأسنان في ومناقشتها الورقة المقدمة من واتخاذ ما يلزم من إجراءات تعزز كفاءة عمل الأطباء وتوفر متطلباتهم".وأكد ، وفقاً للبيان، "أهمية الدور الحيوي الذي يضطلع به الأطباء في خدمة المجتمع"، مشددًا على "ضرورة توفير الدعم الكامل لهم وتمكينهم من أداء مهامهم الإنسانية والمهنية".