مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي في بغداد الخميس والأحد المقبلين

وقالت لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ ، إن " قرر تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة في يومي الخميس الموافق 15 أيار، والأحد الموافق 18 أيار الجاري".وأضافت الأمانة العامة، أن "العطلتين ستكونان باستثناء والدوائر التابعة لها، حيث سيكون يوم الأحد دواماً رسمياً".