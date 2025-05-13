آخر إحصائية.. القضاء يعلن عدد المفرج عنهم بقانون العفو العام

وقال في بيان ورد لـ ، إن " القاضي عقد اليوم، اجتماعا ضم نواب رئيس بحضور كل من رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وجرى خلال الاجتماع مناقشة نتائج تطبيق قانون تعديل رقم (27) لسنة 2016".وأضاف المجلس، أن " وجه بعقد اجتماع موسع للجان المختصة بتطبيق القانون ومعالجة الإشكاليات والاجتهادات الناشئة عن ذلك، كما استعرض المجتمعون تقرير رئيس هيئة الاشراف القضائي عن نتائج تطبيق القانون من تاريخ 21 / 1 / 2025 ولغاية تاريخ 30 / 4 / 2025 حيث تبين أن عدد المطلق سراحهم بموجب القانون من المواقف والسجون من الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات (19.381) تسعة عشر الف وثلاثمائة وواحد وثمانون، في حين بلغ العدد الاجمالي للمشمولين من المحكومين غيابيا والمتهمين المكفلين أو الصادرة بحقهم مذكرات قبض أو أستقدام (93.597) ثلاثة وتسعون الف وخمسمائة وسبعة وتسعون".وأكد المجلس على "استرجاع (11.941.456.992) احد عشر مليار وتسعمائة وواحد واربعون مليون واربعمائة وستة وخمسون الف وتسعمائة واثنان وتسعون دينار، كذلك تم استرجاع (624.959) ستمائة واربعة وعشرون الف وتسعمائة وتسعة وخمسون دولار امريكي و (770.000.000) سبعمائة وسبعون مليون ليرة و (76.100) ستة وسبعون الف ومائة سعودي".