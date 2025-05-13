برئاسة العراق.. نتائج الاجتماع الوزاري للقمة التنموية العربية

أقرّ الاجتماع التحضيري للقمة العربية التنموية، الذي عُقد يوم الثلاثاء برئاسة جمهورية ، مشاريع قرارات البنود المدرجة على جدول أعمال القمة في دورتها الخامسة التي ستُعقد في .

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ ، ان "الاجتماع التحضيري للقمة العربية التنموية، الذي عُقد يوم الثلاثاء برئاسة جمهورية ، أقرّ مشاريع قرارات البنود المدرجة على جدول أعمال القمة في دورتها الخامسة التي ستُعقد في ".

وأضافت، أن "المشاريع المُقرّة شملت: مشروع قرار بشأن تقرير الأمين العام حول العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، ومشروع قرار لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة التي عُقدت في ".

وتابعت، أنه "تم إقرار مشروع قرار يتعلق بمبادرة موريتانيا حول الاقتصاد الأزرق كوسيلة لمعالجة تحديات الغذاء والطاقة في العالم العربي، ومشروع قرار بشأن مبادرة الأمين العام لجامعة المعنونة بـ"مبادرة "، ومشروع "عهد الإصلاح الاقتصادي العربي للعقد القادم"، ومشروع قرار بإنشاء مجلس وزراء التجارة العرب".

وأكملت، أنه "تم ايضاً إقرار مشروع الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي، ومشروع المبادرة العربية لتحقيق الأمن الغذائي في مجال الحبوب، ومشروع دعم خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنى التحتية في الجمهورية اليمنية، والمشاريع التنموية المقدّمة من جمهورية ، ومشروع دعم وإيواء الأسر النازحة نتيجة الحرب داخل الأراضي الفلسطينية ومجابهة محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومتابعة تطورات الكبرى".

ولفت الى انه "إضافة إلى المشاريع التنموية المقدّمة من جمهورية العراق، ومشاريع أخرى ذات صلة بقضايا التنمية في المنطقة".