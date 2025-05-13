السوداني يوجه جميع مؤسسات ودوائر الدولة بتعزيز العمل لإنجاح تنظيم القمة العربية

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس ، ترأس اجتماعاً خُصص لبحث التحضيرات والترتيبات النهائية لعقد والقمة التنموية والاقتصادية في العاصمة السبت المقبل".واطلع بحسب البيان، على "الخطط الأمنية والإدارية واللوجستية الخاصة بتأمين انعقاد القمة، ومتابعة الجوانب التنظيمية والفنية لضمان حسن الاستقبال والتنظيم الأمثل لفعاليات المؤتمر".ووجّه السوداني "جميع مؤسسات ودوائر الدولة بتعزيز العمل والتنسيق، كلّ حسب اختصاصه، لإنجاح تنظيم عقد القمة العربية، بوصفها حدثاً مهماً يؤكد مكانة ودوره المحوري والفاعل عربياً وإقليمياً".