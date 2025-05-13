الحكومة: عدد مهم من الزعماء والملوك والرؤساء أكدوا حضورهم لقمة بغداد

وقال للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "انعقاد في يمثل استعادة لدوره المحوري في المنظومة العربية"، لافتاً إلى أن "عددًا مهمًا من الزعماء والملوك والرؤساء العرب أكدوا رسميًا حضورهم للقمة عبر إشعارات وجهت إلى ورئاسة الوزراء".وتوقع أن "تكون هذه القمة من أنضج القمم العربية من حيث التمثيل ونوعية الحضور"، مبيناً أن "انعقادها في بغداد يحمل دلالات مهمة منها ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، وإبراز نضج وقدرتها على استضافة القادة والملوك العرب، ومناقشة القضايا العربية الأساسية".