السوداني والحكيم يبحثان الاستعدادات لقمة بغداد ودعم الإعمار

بحث ورئيس تيار الحكمة الوطني ، الثلاثاء، الاستعدادات للقمة العربية التي ستعقد في يوم السبت المقبل ودعم مسيرة الإعمار والتنمية.

وقال في بيان، إن الأخير "بحث مساء اليوم مع رئيس ، الأستاذ ، الاستعدادات للقمة العربية، ودعم مسيرة الإعمار والتنمية، وتمكين المحافظات من إنجاز مشاريعها، إضافةً إلى تطورات المشهد السياسي في المنطقة".

ونقل البيان عن تأكيده، "أهمية استضافة للقمة العربية، إذ يمثل هذا الحدث دليلًا واضحًا على تعافي العراق وتمتعه بالاستقرار الأمني، والسياسي، والاجتماعي".

وأعرب عن أمله بأن "يكون مستوى التمثيل في القمة عاليًا، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه المنظومة العربية، ومع تفاعل العراق ورغبته في استضافة أشقائه"، مضيفا "تم التأكيد كذلك على ضرورة الحفاظ على الاستقرار المتحقق في البلاد، وتحمل الجميع مسؤولية ترسيخه من خلال توفير البيئة الملائمة لضمان ديمومته وتحويله إلى استقرار دائم".

وشدد الحكيم على "أهمية المضي قدمًا في المشاريع والعمل على إتمامها"، مضيفا "دعونا إلى توفير التخصيصات المالية للمحافظات، والاهتمام بالمزارعين، وضمان دفع مستحقاتهم".

وجدد الترحيب بـ"قرار حزب حلّ نفسه"، مؤكدا أن "هذه الخطوة تصب في أمن واستقرار المنطقة"، داعيا إلى "اعتماد الحوار كسبيل لحل المشاكل العالقة أينما وجدت".