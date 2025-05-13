السوداني والمشهداني يؤكدان ضرورة إكمال تنفيذ البرنامج الحكومي

وقال في بيان، "التقى رئيس ، اليوم الثلاثاء، رئيس ، بحضور مجموعة من قيادات القوى السياسية؛ لوضعهم في صورة الاستعدادات والترتيبات لعقد ".وجرى خلال اللقاء، "التأكيد على أهمية استضافة لعقد القمتين العربية والتنموية الاقتصادية، وضرورة العمل والتعاون المشترك لإنجاح تنظيمهما، وإبراز دور المحوري والفاعل في مختلف المحافل العربية والإقليمية، إضافة إلى جعلها مناسبة لتطوير علاقاته بشكل يسهم في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار".وشهد اللقاء "مناقشة أهمّ الملفات والقضايا الوطنية، وضرورة توحيد جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لإكمال تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي، في مختلف القطاعات، والمضيّ بتحقيق المشاريع التنموية والخدمية في البلاد".