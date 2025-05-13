​السامرائي يرحب بقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا

​رحب رئيس تحالف العزم ، الثلاثاء، بقرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن .

وقال في بيان، "نرحِّب بقرار الأميركية رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، ونعدّه خطوة إيجابية نحو استعادة لعافيتها ودورها الإقليمي والدولي".

وأضاف "وإذ نُشيد بالموقف المسؤول للمملكة العربية ، وجميع الدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت في الدفع بهذا الاتجاه، فإننا نرى في هذا القرار تمهيداً لتمكين من إعادة بناء اقتصادها، ودعم مؤسساتها، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للشعب السوري الشقيق بعد سنوات من المعاناة والعزلة".



وأكد السامرائي أن "هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز الانفتاح والتعاون مع والدولي، وتسهم في دعم واستقرار المنطقة"، داعيا إلى "مواصلة الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة أزمات المنطقة".



وكان الرئيس الأميركي قال، اليوم الثلاثاء، أمام الأميركي، إنه سيعلن رفع العقوبات عن سوريا حتى يمنحها "فرصة الازدهار".