السوداني والعامري يبحثان خطط البرنامج الحكومي

بحث والأمين العام لمنظمة ، خطط الحكومة التي تضمنها البرنامج الحكومي.





وجرى خلال اللقاء "بحث الأوضاع العامة للبلد، ولاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية، وخطط الحكومة التي تضمنها البرنامج الحكومي الهادفة لتحقيق الإصلاحات وتقديم الخدمات". وقال في بيان، "التقى رئيس ، الأمين العام لمنظمة بدر ".وجرى خلال اللقاء "بحث الأوضاع العامة للبلد، ولاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية، وخطط الحكومة التي تضمنها البرنامج الحكومي الهادفة لتحقيق الإصلاحات وتقديم الخدمات".

واستعرض اللقاء بحسب البيان "استعداد لاستضافة مؤتمر ، والقمم الموازية لها، حيث تم التأكيد على أهمية انعقادها في ، وما يمثله هذا الأمر من استعادة العراق لدوره المحوري عربياً وإقليمياً".