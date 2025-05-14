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‏مصدر دبلوماسي: ولي العهد السعودي سيشارك بالقمة العربية في بغداد

سياسة

2025-05-14 | 03:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
‏مصدر دبلوماسي: ولي العهد السعودي سيشارك بالقمة العربية في بغداد
3,579 شوهد

السومرية نيوز ـ دولي


‏أكد مصدر دبلوماسي، اليوم الاربعاء، ان ولي العهد السعودي الامير سيشارك بالقمة العربية في بغداد.


وذكر المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان سيشارك بالقمة العربية في بغداد".

وانطلقت منذ ايام الاجتماعات الفرعية لبعض الرؤساء والوزراء العرب في العاصمة بغداد من اجل التمهيد لاجتماع القمة الذي سيعقد يوم السبت المقبل.
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السعودية

قمة بغداد

محمد بن سلمان

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