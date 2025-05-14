‏مصدر دبلوماسي: ولي العهد السعودي سيشارك بالقمة العربية في بغداد

وذكر المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "ولي السعودي الامير سيشارك بالقمة العربية في ".وانطلقت منذ ايام الاجتماعات الفرعية لبعض الرؤساء والوزراء العرب في العاصمة بغداد من اجل التمهيد لاجتماع القمة الذي سيعقد يوم السبت المقبل.