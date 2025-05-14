المالكي: قمة بغداد دليل تمسك العراق بدوره والتزامه بالواجبات

وقال في كلمة له بمناسبة انعقاد في ، إن "عقد القمة العربية في بغداد مرة أخرى يثبت أن شريك حقيقي وأصيل مع القادة العرب لمواجهة التحديات"، لافتاً إلى أن ذلك يعد "دليلاً دليل على تمسك العراق بدوره والتزامه بالواجبات المترتبة عليه".وأضاف، أن "الوطن العربي يعيش حالة من التحديات الداخلية والخارجية لأنه جزء أساسي وحيوي في المنطقة والعالم، وهذه التحديات التي تتعرض لها المنطقة تحتاج إلى مثل هذه القمة التي يلتقي فيها القادة العرب في وطنهم الثاني العراق لمواجهة التطورات".وأشار إلى أن "استضافة العراق للقمة العربية أكثر من مرة يثبت أن العراق يريد أن يكون مساهماً في معالجة شؤون الأمة وتفاعله معها"، داعياً المشاركة في القمة إلى "التضامن من أجل مواجهة التحديات بعيداً عن المشاكل والخلافات".وتابع، "يجب أن تكون هناك اجتماعات لوزراء الخارجية والإعمار والاقتصاد من أجل أن تؤتي القمة ثمارها المهمة التي تتشكل منها إرادات الدول".وأتم المالكي، بالقول: "نتمنى أن تكون القمة ناجحة وفعالة تؤسس لمرحلة من التواصل والتكامل لمواجهة التحديات التي تستهدف الجميع".