الأمم المتحدة تشيد بالجهود التي يبذلها العراق لإعادة مواطنيه من الهول

وذكر للسوداني في بيان ورد لـ ، أن الأخير "استقبل للأمين العام للأمم المتحدة في الحسان، حيث جرى استعراض مسار التعاون بين والمنظمة الدولية، والأوضاع في المنطقة، وأبرز الملفات التي سيجري بحثها في القمّة العربية الرابعة والثلاثين، التي ستستضيفها العاصمة السبت المقبل، والقمم الموازية لها".وبيّن ، "أهمية الدور الذي تضطلع به البعثة الأممية في العراق والممثل الخاص للأمين العام، والبرامج التي تجري رعايتها بالتعاون مع الحكومة"، مؤكداً "التزام العراق باستمرار التنسيق المشترك، وحاجة المنطقة إلى تعزيز الحوار، من أجل خلق المزيد من الفرص للتنمية المستدامة".من جهته، سلّم الحسان "رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس ، تضمنت الإشادة بالجهود المتسارعة التي يبذلها العراق مؤخرًا لإعادة المواطنين العراقيين من مخيمَي وروج، ومرافق الاحتجاز في ، واهمية تخصيص الموارد للحفاظ على عملية إعادة التأهيل والإدماج والمساءلة، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية".وأكد "مواصلة مكاتب المعنية تعاونها الوثيق مع السلطات المختصة في العراق لضمان عودة آمنة للمواطنين العراقيين، وتيسير إعادة إدماجهم".