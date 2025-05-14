السوداني يؤكد لزيدان سعي الحكومة إلى توطيد التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ان "رئيس ، التقى ".واضاف البيان، ان "اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض الاستعدادات والترتيبات الجارية لعقد القمّة العربية الـ 34، التي ستستضيفها العاصمة السبت المقبل، والقمم الموازية لها، وما تمثله من خطوة مهمة تؤكد تولي دوره المحوري في المنطقة وتعزز مكانته الإقليمية والدولية".واكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، "سعي الحكومة إلى توطيد التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لترسيخ سيادة القانون، وتأمين أعلى تنفيذ لمستهدفات برنامجها التنموي والاقتصادي والخدمي، تلبيةً لطموح المواطن العراقي في جميع أرجاء البلاد".