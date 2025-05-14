السامرائي بشأن قمة بغداد: نتطلع لمشاركة جميع الأشقاء

أعرب رئيس تحالف العزم ، الأربعاء، عن تطلعه إلى مشاركة جميع الأشقاء في ببغداد.

وقال في بيان، "بكل ترحاب واعتزاز نتطلع إلى مشاركة جميع الأشقاء في الدورة العادية الرابعة والثلاثين للقمة العربية ببغداد، لما يمثّله هذا الاجتماع من فرصة مهمّة لتوحيد المواقف".

وأضاف أن "الحوار والمسؤولية المشتركة سبيلنا لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون العربي".

ومن المقرر أن تحتضن العاصمة في 17 أيار 2025 مؤتمر ، وأعلن وزير الخارجية أن القمة ستشهد مناقشة أهم القضايا التي تشغل بمشاركة واسعة للملوك والرؤساء العرب.