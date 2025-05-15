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العراق يتسلم من البحرين رئاسة القمة العربية بدورتها الرابعة والثلاثين
سياسة
2025-05-15 | 04:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,542 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
تسلم
العراق
، اليوم الخميس 15 مايو/ أيار 2025، من
دولة البحرين
رئاسة
القمة العربية
بدورتها الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة
بغداد
.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس
جامعة الدول العربية
على مستوى القمة/ الدورة العادية الرابعة والثلاثين، الذي يُعقد في
بغداد
.
وقال مراسل
السومرية
، ان "وزير الخارجية
البحريني
عبد اللطيف بن راشد الزياني
سلم
العراق
رئاسة
القمة العربية
بدورتها الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة بغداد، بعد انطلاق اجتماع وزراء الخارجية التحضيري".
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