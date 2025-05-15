العراق يتسلم من البحرين رئاسة القمة العربية بدورتها الرابعة والثلاثين

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس على مستوى القمة/ الدورة العادية الرابعة والثلاثين، الذي يُعقد في .وقال مراسل ، ان "وزير الخارجية سلم رئاسة بدورتها الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة بغداد، بعد انطلاق اجتماع وزراء الخارجية التحضيري".