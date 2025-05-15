فؤاد حسين: اجتماعنا اليوم يأتي بمرحلة حساسة وفلسطين تبقى قضيتنا المركزية

وسلمت دولة ، رئاسة اجتماع على مستوى وزراء الخارجية إلى في دورتها الرابعة والثلاثين، خلال الاجتماع التحضيري لمجلس .وقال حسين خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة ، ان "الاجتماع اليوم يأتي في مرحلة حساسة من تأريخ تتطلب توحيد الجهود"، مشير الى ان "القضية الفلسطينية تبقى قضيتنا المركزية والعراق يجدد مواقفه السابقة ودعمه للشعب الفلسطيني بتحرير أرضه وإقامة دولته وعاصمته الشريف".وأكد "ضرورة للسماح بإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني وإعادة عمل منظمات الإغاثة"، لافتا الى ان "العراق يشيد بمخرجات الاجتماع السابق للقمة العربية بشأن فلسطين ويقدم دعمه للخطة المقدمة من مصر، كما يرحب بعقد في القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة".وذكر وزير الخارجية ان "العراق يدعم جهود تحقيق الاستقرار في ، ويدعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ويدعو ايضاً إلى تحمل مسؤولياته إلى وقف الاعتداءات الصهيونية على سوريا، مبينا ان "العراق يؤكد وقوفه إلى جانب ، ويدين الاعتداءات الصهيونية المتكررة على سيادة لبنان".وأكمل حديثه بالقول ان "العراق يعلن تضامنه مع ودعمه لسيادته، كما يدعم الحكومة في حماية أرضها وإخراج القوات الأجنبية منها وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، في المقابل يدعو إلى إنهاء حالة عدم الاستقرار باليمن ويدعم جهود عُمان في وساطتها للتوصل إلى اتفاق سلام في وتسهيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر"، موضحا ان العراق يجدد دعمه لحكومة الصومال في جهود مكافحة الإرهاب لتحقيق السلام في البلاد".وأضاف ان الأحداث السياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة تدعوننا للعمل معاً للحوار وتغليب الدبلوماسية والتعاون، ولهذا يقترح العراق تشكيل لجنة وزارية عليا مفتوحة العضوية من العراق والبحرين وأمانة جامعة الدول العربية وكل الدول العربية الراغبة لتقريب وجهات النظر وإنهاء الخلافات".