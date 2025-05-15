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فؤاد حسين: اجتماعنا اليوم يأتي بمرحلة حساسة وفلسطين تبقى قضيتنا المركزية
سياسة
2025-05-15 | 04:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,174 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أكد وزير الخارجية
فؤاد حسين
، اليوم الخميس 15 مايو/ أيار 2025، رفضه لمحاولات تهجير الفلسطينيين وضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيما دعا
المجتمع الدولي
إلى تحمل مسؤولياته إلى وقف الاعتداءات الصهيونية على
سوريا
.
وسلمت دولة
البحرين
، رئاسة اجتماع
القمة العربية
على مستوى وزراء الخارجية إلى
العراق
في دورتها الرابعة والثلاثين، خلال الاجتماع التحضيري لمجلس
جامعة الدول العربية
.
وقال حسين خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة
الدول العربية
، ان "الاجتماع اليوم يأتي في مرحلة حساسة من تأريخ
الأمة العربية
تتطلب توحيد الجهود"، مشير الى ان "القضية الفلسطينية تبقى قضيتنا المركزية والعراق يجدد مواقفه السابقة ودعمه للشعب الفلسطيني بتحرير أرضه وإقامة دولته وعاصمته
القدس
الشريف".
وأكد "ضرورة للسماح بإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني وإعادة عمل منظمات الإغاثة"، لافتا الى ان "العراق يشيد بمخرجات الاجتماع السابق للقمة العربية بشأن فلسطين ويقدم دعمه للخطة المقدمة من مصر، كما يرحب بعقد
المؤتمر الدولي
في القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة".
وذكر وزير الخارجية ان "العراق يدعم جهود تحقيق الاستقرار في
سوريا
، ويدعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ويدعو ايضاً
المجتمع الدولي
إلى تحمل مسؤولياته إلى وقف الاعتداءات الصهيونية على سوريا، مبينا ان "العراق يؤكد وقوفه إلى جانب
لبنان
، ويدين الاعتداءات الصهيونية المتكررة على سيادة لبنان".
وأكمل
فؤاد حسين
حديثه بالقول ان "العراق يعلن تضامنه مع
السودان
ودعمه لسيادته، كما يدعم الحكومة
الليبية
في حماية أرضها وإخراج القوات الأجنبية منها وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، في المقابل يدعو إلى إنهاء حالة عدم الاستقرار باليمن ويدعم جهود عُمان في وساطتها للتوصل إلى اتفاق سلام في
اليمن
وتسهيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر"، موضحا ان العراق يجدد دعمه لحكومة الصومال في جهود مكافحة الإرهاب لتحقيق السلام في البلاد".
وأضاف ان الأحداث السياسية والأمنية المتسارعة في المنطقة تدعوننا للعمل معاً للحوار وتغليب الدبلوماسية والتعاون، ولهذا يقترح العراق تشكيل لجنة وزارية عليا مفتوحة العضوية من العراق والبحرين وأمانة جامعة الدول العربية وكل الدول العربية الراغبة لتقريب وجهات النظر وإنهاء الخلافات".
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