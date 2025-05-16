الجامعة العربية تفند مزاعم انسحاب أي دولة من قمة بغداد

وقال زكي في مؤتمر عقده ببغداد، تابعته ، "ننفي انسحاب أي دولة من القمة والحديث عن هذا الموضوع كاذب".وأضاف، أن "تمثيل دولة في بالعاصمة سيكون رفيع جداً".وكان قد تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، مزاعم عن تفجر خلاف اماراتي - دفع إلى انسحاب الوفد الإماراتي من قمة بغداد، وهو ما نفته .