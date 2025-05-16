رئيس الوزراء اللبناني يصل إلى بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية

وصل اللبناني ، اليوم الجمعة، إلى العاصمة للمشاركة بالقمة العربية.





وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، ان " اللبناني ، وصل إلى العاصمة ، للمشاركة في أعمال الـ34 التي ستنطلق يوم غد السبت".