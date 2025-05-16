للمشاركة في القمة العربية.. نائب رئيس الوزراء العماني يصل بغداد

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "نائب لشؤون الدفاع في بن سعيد وصل إلى العاصمة ".وأضاف، أن "الهدف من الزيارة هو المشاركة في أعمال التي ستنطلق يوم غد السبت".