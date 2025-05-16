رئيس الجمهورية للرئيس الفلسطيني: قمة بغداد تمهد لإدامة التضامن مع القضية الفلسطينية

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ان " ، استقبل في قصر السلام ببغداد، ، والوفد المرافق له، وجرى بحث العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والموقف العراقي الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة".وأكد رئيس الجمهورية "دعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، مشدداً على أن العدوان المتواصل على قطاع يتطلب موقفا عربيا موحدا وقويا يُعبّر عن إرادة التضامن والدعم الفعّال للشعب الفلسطيني".وأشار إلى أن "مؤتمر يمهد أرضية ملائمة لإدامة التضامن العربي نحو دعم القضية الفلسطينية، وبلورة موقف فاعل يعزز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال".من جانبه، أعرب الرئيس عن "تقديره العالي لمواقف العراق الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مثمنا للقمة العربية وما تمثله من منصة استراتيجية لإيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم العربي والمجتمع الدولي".