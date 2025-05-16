رئيس الجمهورية يستضيف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: قمة بغداد فرصة لتعميق التعاون

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ان " ، استقبل اليوم الجمعة 16 أيار 2025، في قصر السلام ببغداد، رئيس محمد ، بحضور المندوب الدائم للمفوضية في علي درويش، وجرى بحث العلاقات بين والدول الأفريقية، وسبل تطويرها على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، واستعراض التطورات في ، حيث أشار الرئيس إلى موقف العراق الداعم لاستقرار السودان".وأكد رئيس الجمهورية "حرص العراق على توطيد التعاون مع الشقيقة والصديقة، مشيرًا إلى أن التي تستضيفها تمثل فرصة مهمة لتعميق التعاون المشترك، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات الشعوب نحو التنمية والاستقرار والتكامل".كما أكد "دعم العراق لاستقرار السودان والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه".من جانبه، ثمّن رئيس مفوضية محمد علي اهتمام العراق بتوسيع علاقاته مع دول القارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل المباشر في إطار القمة العربية، بما يُمهد لمزيد من التفاهم ويُرسخ أسس التعاون البنّاء، وفق البيان.